Seit Wochen stehen immer wieder Müllcontainer in Flammen. Die Polizei bittet um Hinweise. Wo sind die Hotspots der Brände, warum auch Menschen gefährdet sind und warum die Einsatzkräfte der Feuerwehr sauer sind.

Feuerteufel in Zerbst unterwegs

Einsatzkräfte der Feuerwehr Zerbst löschen am 19. Juli einen Müllcontainer, der Ecke Mühlenbrücke/Brüdertstraße in Flammen steht.

Zerbst - Schon wieder ist ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen, dieses Mal am Mittwoch kurz nach 22 Uhr am Verbindungsweg zwischen Wolfs- und Mühlenbrücke. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hatte ein Anwohner die Tonne bereits gelöscht. „Wir haben dann noch einmal kontrolliert“, schildert Ortswehrleiter Steffen Schneider.