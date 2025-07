Fleetmark. - Während Sören Teuber vom Bauamt der Einheitsgemeinde Arendsee das nagelneue Schild über der Rolltoreinfahrt des Fleetmarker Feuerwehrgerätehauses begutachtet und fehlende Schraubenabdeckungen bemängelt, beginnen seine Kollegin Doreen Prange und Fleetmarks Ortswehrleiter Andreas Herfort mit dem Ausmessen der Spinde im Inneren.

„Für alle 15 Kinder und Jugendlichen in Floriangruppe und Jugendwehr sowie die aktiven 28 Kameradinnen und Kameraden der Wehren von Fleetmark und Kerkau-Lübbars müssen die Spinde für die Einsatzkleidungen aufgestellt werden“, sagt Herfort. Platz müsse auch für zukünftige Wehrmitglieder sein. „Die sind uns immer willkommen“, betont er.

Spinde fehlen noch im neuen Gerätehaus in Fleetmark

Noch seien die Räume bis auf die komfortablen Sanitäranlagen einschließlich Duschen leer. Von der Abmessung und Bestellung ist es noch ein weiter Weg bis zum Einräumen. „Wir müssen das ausschreiben, bis zum Zuschlag sind es mindestens 14 Tage“, dämpft Doreen Prange die Erwartung, die Räume könnten am Einweihungstag bestückt sein.

Bereits in zwei Wochen, nämlich am Sonnabend, 26. Juli, soll nach zwölf Monaten Bauzeit das neue Feuerwehrgerätehaus eingeweiht werden. „Aber auch die Löschfahrzeuge stehen dann noch nicht in der Halle, und der Alarm wird noch vom alten Domizil aus ausgelöst“, so Herfort. Erst, wenn auch innen alles komplett ist, erfolge die Umrüstung.

Kooperation mit der Ortswehr Kerkau-Lübbars

Neben den Spinden fehlen auch noch die Küche und das Mobiliar für die Aufenthalts- und Beratungsräume.

Trotzdem freut sich Andreas Herfort über das neue Haus, denn im alten Gerätehaus fehlte es an Platz. Nach langem Suchen nach einem geeigneten Standort für den Neubau und aufwändiger Planung konnten auch Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum sowie von der EU zur Unterstützung der Erholung nach Covid für das 1,8-Millionen-Vorhaben locker gemacht werden.

Mit im Boot ist die Wehr Kerkau-Lübbars. „Wir arbeiten eh zusammen und profitieren von dem Projekt“, betont Herfort.

Baldo Koepke von Leipziger Leuchten programmierte eine der intelligenten Lampen am Fleetmarker Feuerwehrgerätehaus. Foto: Helga Räßler

Er ist nicht nur als Feuerwehrchef vor Ort, sondern auch als Elektrofachmann. Die Firma Popko, bei der er arbeitet, erhielt den Auftrag für die Hausbeleuchtung. In dieser Funktion testet er zusammen mit Diplomingenieur Baldo Koepke von „Leipziger Leuchten“ die intelligenten Außenlampen. Mittels Computer wurden sie programmiert und freigeschaltet.

„Sie beleuchten das Areal nur, wenn sich dort tatsächlich was abspielt“, erklärte der Fachmann. Damit spare man Strom und tue etwas für den Umwelt- und Naturschutz, zudem gegen zu viel Licht, das für Insekten, Vögel und andere Tiere sowie die Umwelt generell schädlich sei.

Noch sind die Stellplätze in der Halle für die Löschfahrzeuge nicht belegt, die Rolltore geschlossen. Foto: Helga Räßler

Im Sinne von Nachhaltigkeit und Biodiversität ist auch die Wärmeversorgung für das Objekt angelegt – in Form einer Wärmepumpenanlage.

Innenministerin zu Gast in Fleetmark

Zur Einweihungsfeier am 26. Juli ab 10 Uhr kommt auch Innenministerin Tamara Zieschang. Im Mittelpunkt steht die obligatorische Schlüsselübergabe durch sie und Arendsees Bürgermeister Norman Klebe an die Wehrmitglieder.

Die Mädchen und Jungen der benachbarten Kindertagesstätte Abenteuerland präsentieren ein Kulturprogramm. Im Anschluss an den offiziellen Akt können die Gäste das Gerätehaus besichtigen.