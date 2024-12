Zerbst - Schon wieder sind in der Nacht zum Donnerstag in der Zerbster Innenstadt Mülltonnen in Flammen aufgegangen, dieses Mal auf der Breite direkt am Seiteneingang des Sparkassengebäudes. Der Alarm ist gegen 1 Uhr bei der Feuerwehr eingegangen, also die gewohnte Zeit, in der in Zerbst die Mülltonnen Feuer fangen.

Mindestens seit Ende März hält die Brandserie bereits an

Aber das sollte es für diese Nacht noch nicht gewesen sein. „Nur fünf Minuten später wurde ein weiterer brennender Container gemeldet, wie schon so oft in der Brüderstraße Ecke Wolfsbrücke. Das ist schon ziemlich dreist“, ist Ortswehrleiter Steffen Schneider wütend über so viel kriminelle Energie.

Mindestens seit Ende März hält die Brandserie bereits an. Mehr als 20 Einsätze ist die Feuerwehr seitdem gefahren – nur zu in Flammen stehenden Müllcontainern wohlgemerkt. Steffen Schneider und seinen Kameraden fehlt nach wie vor jegliches Verständnis für diese Zündelei – für jegliche Zündelei. „Beim Legen von Bränden können auch ganz schnell Menschen zu Schaden kommen. Dann geht es nicht mehr nur um Sachbeschädigung“, warnt Steffen Schneider zum wiederholten Male vor den Gefahren, die solche Taten hervorbringen können.

Polizei und Feuerwehr bitten verdächtige Beobachtungen zu melden

Nahezu alle Brände wurden zwischen 23.30 und 1.30 Uhr gemeldet. Auch die Brandorte bewegen sich immer wieder in ganz bestimmten Bereichen der Innenstadt. Der Schaden summiert sich inzwischen auf mehrere Tausend Euro, die Kosten der Einsätze nicht eingerechnet.

Die Polizei sucht deshalb auch nach Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, der möge sich bitte an die Zerbster Polizei auf der Heide wenden, Telefon (03923) 71 60, oder die E-Mail-Adresse efst.prev-abi@polizei. sachsen-anhalt.de nutzen.