Zerbster Heimatfest geht an den Start: Was die Besucher aus Nah und Fern so alles erwartet

Zerbst - Jetzt ist es endlich so weit. Mit der Eröffnung der Gewinnausstellung zur Pferdemarktlotterie am 26. Juli, um 19 Ihr, im Ratssaal, der sich anschließenden Proklamation der Schützenkönige 2024 auf der Schloßfreiheit sowie dem traditionellen Fassbieranstich durch den Festwirt und den Bürgermeister, geht das Zerbster Heimat- und Schützenfest an den Start. Das inzwischen seit 71 Jahren gefeiert wird, zumindest so, wie wir es heute kennen.