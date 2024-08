Vincent & Fernando sowie O’Blue haben am 31. Juli für gute Unterhaltung gesorgt.

Zerbster Heimatfest: Mega Feierlaune beim Seniorennachmittag in der ausverkauften Stadthalle

Vincent & Fernando, das sind die Brüder Ulrich und Otto Messner aus Andrian, in der Nähe von Bozen zusammen mit den Tanzmädels von O'Blue.

Zerbst - Er ist inzwischen ebenso zur Tradition während des Heimat- und Schützenfestes geworden, wie der Fassbieranstich, die Pferdemarktlotterie oder der Raketenabend und das Abschlussfeuerwerk – der musikalische Seniorennachmittag am Mittwoch. In diesem Jahr waren „Vincent & Fernando“ zu Gast, das sind die Brüder Ulrich und Otto Messner aus Andrian, in der Nähe von Bozen.

Mit ihren Stimmen haben die Brüder schon zahlreiche Herzen erobert, unter anderem mit „Du hast genug geweint“ oder „So wie Du“ – und spätestens am Mittwochnachmittag auch die Herzen des Zerbster Publikums, denn die Stimmung in der ausverkauften Stadthalle hätte besser kaum sein können. Bürgermeister Andreas Dittmann (SPD) ließ es sich wie immer nicht nehmen, die Gäste im Saal persönlich zu begrüßen. Der Rathauschef betonte die lange Tradition des Nachmittags und dankte allen Beteiligten, die zum Gelingen beigetragen haben.

Andreas Dittmann gibt Ausblick auf Adventsveranstaltung

Dittmann kündigte trotz der sommerlichen Temperaturen bereits den ebenfalls traditionellen Adventsnachmittag am 1. Dezember mit dem Schlagerduo Kathrin und Peter sowie „Showtime“ aus Dessau an. Das Duo war Gast in zahlreichen TV-Shows, unter anderem im „ZDF-Fernsehgarten“, bei „Immer wieder Sonntags“, „Schlagerparade der Volksmusik" oder bei „Musik für Sie“.

Tickets für die Adventsveranstaltung gibt es ab sofort in der Tourist-Info auf dem Markt.