Bunt, laut und zum Schreien komisch - der CCZ hat in seiner Prunksitzung abgeliefert. Eine abendfüllende Show, die das Publikum abholte. Es war nicht die letzte Show der 48. Session.

Mit Video und vielen Bildern: Die Zerbster Karnevalisten lassen es richtig krachen

Katharinas Ballerinas waren als ein Tanz-Höhepunkt der Prunksitzung des CCZ zu erleben.

Zerbst - Mit dem Motto der 48. Session setzte der CCZ eine klare Marke: „Klinik vor Ort, das ist doch klar- nur Helios macht sich hier rar“. Dass das Thema Mode sein würde, war natürlich mit Ansage.