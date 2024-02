Nach der Live-Musik-Tour durch sechs Lokale im vergangenen Herbst erlebt das „Zerbster Kneipenfest“ auch in diesem Jahr eine neue Auflage – allerdings schon im Frühling. Welche Kneipen und welche Bands am Start sind.

Ob wir hier in der Gruppe oder allein, am 13. April werden zahlreiche Zerbster wieder ausschwärmen und sich am allseits beliebten Kneipenmarathon beteiligen. Für das sichere Pendeln sorgt wie immer ein Shuttlebus.

Zerbst - Hunderte Besucher zieht das Zerbster Kneipenfest jedes Mal in die Lokale der Stadt. Fast alle Nachtschwärmer kommen mit dem Ziel, an diesem Abend allen sechs teilnehmenden Kneipen einen Besuch abzustatten. Diese sechs laden am Sonnabend, 13. April, zu einer Live-Musiktour durch Zerbst ein - mittlerweile bereits in zehnter Auflage. Der Startschuss für den nächtlichen Marathonlauf ist wie immer um 20 Uhr.