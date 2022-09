Zerbster Paar: Von der einsamen Hütte zur Traumhochzeit

Bärenthoren - Gleich doppelt getraut haben sich Claudia Bruchmüller (45) und Steffen Krug (46) aus Bärenthoren. Zunächst gaben sie sich im Zerbster Standesamt auf der Schlossfreiheit das Ja-Wort. Den Schritt ins Eheleben wagten sie am Traumtermin 22.2.22. In der Lindauer Kirche ließen sie sich dann am 30. Juli von Pfarrerin Salome Quos trauen.