Zerbster Polizei sucht Zeugen: Wem gehören diese Geldbörsen?

Bauarbeiter haben in einem Gebäude zahlreiche Geldbörsen gefunden, die vermutlich aus Straftaten stammen. Die Zerbster Polizei sucht nun die Eigentümer.

Zerbst (vs) - Offenbar waren in den vergangenen Tagen und Wochen Diebe in Zerbst und Umgebung unterwegs, die ihre erbeuteten Geldbörsen und Brieftaschen leergeräumt und schließlich sich ihrer entledigt haben.

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt hat, haben Bauarbeiter im Zerbster Stadtgebiet mehrere Geldbörsen gefunden. „Die Bauarbeiter machten den Fund bei Umbauarbeiten in einem Gebäude“, erklärt Michael Däumich, Sprecher des zuständigen Polizeireviers in Köthen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Geldbörsen aus Straftaten stammen und in dem Gebäude entsorgt worden sind. „Einige Portemonnaies konnten bereits Straftaten zugeordnet werden“, so Däumich in seiner Pressemitteilung. Die auf dem Foto abgebildeten Gegenstände hätten die Beamten allerdings noch nicht zuordnen können.

Die Polizei sucht nun Zeugen oder Personen, die Angaben zu den Gegenständen machen können oder sogar ihr Eigentum auf dem Foto erkannt haben. Die Zeugen, Geschädigten oder Eigentümer der auf dem Foto abgebildeten Geldbörsen werden gebeten, sich im Zerbster Revierkommissariat auf der Heide, unter 03923/716-0 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.