Zerbster steht vor Gericht: Nach Streit ins Gesicht geschlagen?

Dessau/Zerbst - Mehrfach brachte der Zerbster zum Ausdruck, dass er die gegen ihn gerichteten Vorwürfe nicht nachvollziehen könne. „Ich verstehe gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was das soll. So kann es doch nicht sein“, sagte er am Donnerstagmittag vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau. Dort musste sich der 66-Jährige wegen einer vorsätzlichen Körperverletzung und einer Nötigung verantworten.