Nordfrost will in Jütrichau ein Windrad errichten.

Jütrichau. - Das Nordfrost ein Windrad errichten will, hat sich in Jütrichau bereits herum gesprochen. Das Unternehmen betreibt in Zerbst ein Tiefkühlhaus mit Eiswürfelproduktion. Man möchte doch gerne Informationen im Vorfeld haben und nicht erst, wenn es zu spät ist, kam die Anfrage in der Einwohnerfragestunde im Jütrichauer Ortschaftsrat am Montagabend. Aus dem Bauamt der Zerbster Stadtverwaltung war Philip Mähler da, um das Vorhaben vorzustellen.