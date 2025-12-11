Ein einzigartiger Schwibbogen mit dem Motiv der Zerbster Bartholomäikirche kommt unter den Hammer – direkt nach der beliebten Weihnachtsparade „Winterfiguren und Märchengestalten“.

Auf dem Zerbster Weihnachtsmarkt soll dieser Schwibbogen mit dem Motiv der Bartholomäikirche versteigert werden, der derzeit noch im Schaufenster der Schlosskonditorei zu bewundern ist. Geschaffen hat ihn Robert Willno, hier mit Sohn Mattes, der seinem Vater beim Werkeln gern zu Hand geht.

Zerbst (vs) - Wie bereits bei der Premiere im vergangenen Jahr hat der Weihnachtsmarktverein einen wohl spannenden Höhepunkt ganz ans Ende des Adventszaubers platziert. Kurz nach Ankunft der legendären Weihnachtsparade „Winterfiguren und Märchengestalten“ findet erneut die Versteigerung eines einzigartigen Schwibbogens statt. „Wenn wir die Akteure des Lichterkorsos auf der Bühne begrüßen, dann finden sich natürlich viele Fans der Parade ein, die dann hoffentlich der zweiten Auktion beiwohnen und kräftig mitbieten“, hofft Silke Hoffmann, Vorstandsmitglied im Zerbster Weihnachtsmarktverein.