Zuständigkeiten: Spiel, Spaß und viele Probleme bei der Registrierung der Kriegsflüchtlinge in Zerbst

Eva aus dem ukrainischen Charkiw und Melissa aus Kiew sind in Zerbst schon dicke Freundinnen geworden.

Zerbst - Am Mittwoch (30. März) war in der Sporthalle Jannowitzbrücke die Hölle los. Etwa 35 Kinder, unter ihnen auch zehn Mädchen und Jungen aus der Ukraine, hatten bei Spiel und Sport jede Menge Spaß. „Die Verständigung unter den Kindern klappte trotz der Sprachbarriere – eben ohne große Worte“, sagt Tatyana Nindel, die sich um zahlreiche Kriegsflüchtlinge kümmert, die in Zerbst Schutz vor Raketen und Bomben gesucht haben.