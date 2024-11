Walternienburg. - Die Dankeschön-Veranstaltung zur Würdigung des Ehrenamtes bot am vergangenen Sonnabend gleichzeitig den Rahmen, um die in diesem Jahr geborenen Walternienburger zu begrüßen. Die Tradition, den Familien der Babys des Jahres ein Geburtsreliefs als schöne Erinnerung zu überreichen, besteht in Walternienburg seit dem Jahre 2002, blickte Ortsbürgermeister Jörg Hausmann zurück. Der damalige Bürgermeister Heinz Reifarth hatte die Aktion ins Leben gerufen.

