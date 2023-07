Durchweg positiv fällt der Blick auf die Saison 2022/2023 aus Sicht der Biederitzer Nachwuchs-Handballer im männlichen Bereich in den Sachsen-Anhalt-Ligen aus.

Sportlich fuhr die männliche B-Jugend aus Biederitz mit Platz drei in der Sachsen-Anhalt-Liga das wertigste Ergebnis ein. Im Fokus liegt jedoch auch die Weiterentwicklung der jungen Talente.SV Eiche 05 Biederitz

Biederitz - inh/bjr

Im Blickpunkt standen in allen vier Altersklassen die Weiterentwicklung der Spieler, die zur Freude der Verantwortlichen auch zu verzeichnen war. Rein sportlich ragte der dritte Platz der B-Jugend heraus, auch wenn der vierte Rang der A-Jugend dem in nichts nachstand. Aber auch die C- und D-Jugend enttäuschten trotz hinterer Platzierungen nicht und können auf eine gewinnbringende Serie zurückblicken.

Die männliche A-Jugend hat die zurückliegende Spielzeit mit 33:11-Punkten auf Rang vier abgeschlossen. „Die Jungs haben die gesamte Saison über einen guten Job gemacht“, meinte dann auch das Trainergespann Dirk Hesse/Ronald Schmidt, das mit seiner Truppe durchaus in Schlagdistanz zu den Podestplätzen lag. So konnte unter anderem gegen den unmittelbar über den Biederitzern platzierten SC Magdeburg II aus beiden Duellen immerhin 3:1-Zähler mitgenommen werden. Auch, dass gegen den späteren Meister Wacker Westeregeln beide Begegnungen nur denkbar knapp (28:29 und 26:27) verloren wurden, sollte nicht unerwähnt bleiben.

Zudem war im Heimspiel gegen den späteren Vizemeister JSpG Kühnau/DR HV 06/Köthen bei der unglücklichen 27:29-Niederlage deutlich mehr drin. „Es ist bei allen Spielern eine Weiterentwicklung zu erkennen und das ist ja unsere Hauptanliegen“, bilanzierte Hesse weiter. Ein großes Dankeschön gab es zudem an die Eltern, die Sponsoren und an den Verein für die großartige Unterstützung. Worte, die bei jeder Mannschaft des Vereins ihren Platz haben dürften.

Kader Saison 2022/2023: Gustav Nafe (16 Spiele/0 Tore), Fiete Schuster (7/0) - Julian Hammecke (20/139), Marvin Müller (18/48), Jan Schmidt (20/35), Lukas Hesse (22/145), Jonas Maffert (20/116), Ben Czommer (20/46), Jannis Hartmann (20/4), Julius Warnecke (19/74), Emile Simon (18/22), Vilhjalmur Geirsson (14/18), Konrad Beres (9/17), Maksymilian Beres (20/17), Leon Kliem (12/8)

„Es ist nicht nur ein Ergebnisthema, sondern auch eine Frage der Entwicklung“, traf der Trainer der männlichen B-Jugend, Michael Thielicke, beim Blick in den Rückspiegel den Nagel auf den Kopf. Trotzdem war natürlich die Freude über den erzielten dritten Platz mit 33:11-Zählern hinter Grün-Weiß Wittenberg/Piesteritz und dem BSV 93 Magdeburg an der Ehle riesengroß.

Ebenso viel Raum nahm allerdings auch das Thema Doppelbelastung ein, welche die B-Jugend betraf, aber auch intensiv nutzte. „Natürlich waren Jonas Maffert und Lukas Hesse die tragenden Säulen. Ohne sie wäre die Serie sicherlich nicht so gelaufen“, sprach Thielicke den beiden A-Jugend-Akteuren ein Extralob aus. Aber sowohl für sie als auch für alle anderen Spieler traf eines ganz genau so zu: „Sie haben sich weiterentwickelt, die einen mehr und die anderen etwas weniger“, meinte der SVE-Coach, der als lobende Beispiele Ben Czommer, Linus Steinweg und Marvin Wohl nannte.

Was ebenfalls auffiel: Ab und an fehlte den Eiche-Youngstern die Konstanz, um das oft gezeigte, hohe Niveau über die gesamte Spielzeit auf das Parkett zu bekommen. „Das ist unsere Hauptaufgabe und wird uns noch einige Zeit begleiten“, blickte Thielicke voraus, ohne dabei zu vergessen, das er und alle um das Team herum sehr stolz auf die Truppe sind.

Kader Saison 2022/2023: Marvin Wohl (19 Spiele/0 Tore), Fiete Schuster (15/0), Philipp Wolff (6/0) - Ben Czommer (21/87), Jonas Maffert (17/108), Vilhjalmur Geirsson (14/43), Jan Schmidt (15/47), Linus Steinweg (20/41), Leon Kliem (18/16), Lukas Hesse (21/178), Jannis Hartmann (20/11), Max Kalsdorf (17/7), Lukas Ribbert (20/39), Maximilian Gröbe (14/2), Johann Reinald (13/5), Fynn Janke (17/36), Aaron Bruska (8/13)

Die männliche C-Jugend musste spätestens in der Rückrunde zahlreichen Ausfällen Tribut zollen und schloss die Saison nach ordentlicher Hinrunde mit 14:22-Punkten auf Rang sieben im Zehnerfeld ab. „Wir sind richtig gut gestartet und haben auch unsere ersten vier Heimspiele nach der überraschenden Auftaktpleite in Coswig siegreich gestaltet“, erinnert sich Trainer Torsten Riek, der zudem feststellte, dass in Duellen mit den vermeintlich Großen (SCM, Gommern) das Kribbeln und der Teamgeist zu spüren waren.

Allerdings gab es auch genug Gegenbeispiele, wobei neben der Chancenverwertung auch die Konzentration auf das Wesentliche zu kurz kam. „Trotzdem kam auch für uns als Trainerteam der Spaß nie kurz. Die Jungs sind auf dem richtigen Weg“, bezog Riek seinen Nebenmann auf der Bank, Riklef Roehl, in die Auswertung mit ein.

Dennoch wird ab der nächsten Spielzeit ein ganz anderer Wind in dieser Altersklasse wehen, denn nach der Gründung der Spielgemeinschaft mit Eintracht Gommern wird sich jeder Spieler beweisen müssen, wenn es um die Frage erste (Sachsen-Anhalt-Liga) oder zweite Mannschaft (Nordliga) geht. „Da müssen sie ihr fraglos vorhandenes Talent in die Waagschale werfen“, meinte Riek, der sich von der Zusammenarbeit mit der Eintracht einiges erhofft.

Kader Saison 2022/2023: Philipp Wolff (13 Spiele/0 Tore), Louis Abel (15/1) - Finn Connor Paech (18/55), Aaron Bruska (17/42), Matti Plambeck (14/12), Fynn Janke (16/55), Louis Bodenstedt (15/46), Anton Riek (11/27), Nils Blume (12/14), Felix Theuerkauf (10/3), Hugo Härtel (7/1), Felix Deneke (13/24), Lennard Reche-Emden (10/3), Linus Steinweg (14/59), Lukas Ribbert (16/80), Marvin Wohl (14/33)

„Wir haben enorm viel gelernt und eine Menge aus der Saison mitgenommen“, bilanzierte Trainer Michael Tschirschwitz rückblickend auf eine nervenaufreibende Spielzeit seiner männlichen D-Jugend, die mit zwei Siegen auf Rang acht unter insgesamt neun Teilnehmern abschloss. Nervenaufreibend deshalb, weil kaum ein Wochenende verging, in dem es keine personellen Engpässe zu verkraften gab: „Ein großes Dankeschön an die zahlreichen Aushilfen“, meinte Tschirschwitz, der nicht zuletzt deshalb mit der Spielzeit nicht unzufrieden sein kann.

Um in Zukunft eine bessere Rolle zu spielen, muss vor allem im körperlichen und taktischen Bereich zugelegt werden. In Sachen Einsatz war der Mannschaft, die gegen den BSV 93 Magdeburg II (28:23) und beim Barleber HC (29:27) ihre Siege verbuchte, hingegen nichts vorzuwerfen: „Die Truppe hat nie aufgesteckt.“

Kader Saison 2022/2023: Joel Danisch (16 Spiele/0 Tore), Emma Rojahn (3/2) - Mark Fahrenkampf (11/0), Leon Berger (15/28), Felix Theuerkauf (15/48), Luca Stielke (14/9), Nils Blume (14/81), Luca Kalsdorf (14/17), Matteo Burgold (16/17), Timo Reim (15/13), Moritz Wägener (11/5), Anton Riek (9/84), Emmy- Lotta Bublitz (5/7), Ben- Levi Bierdümpfl (1/0), Maximilian Unger (1/0/0), Johann Jantz (1/0), Edgar Wontraba (1/0)

Auch Linus Steinweg (M.) zählte zu den „Wandlern zwischen den Welten“. Zusammengerechnet brachte es der Youngster für B- und C-Jugend des SV Eiche 05 in der abgelaufenen Saison auf 34 Einsätze. Foto: Björn Richter