Magdeburg - Gegen den HC Leipzig hatten sie alle keine Chance, und manche trieb es deshalb die Tränen in die Augen. Dazu gehörte auch Mathilda Wagner, Torfrau des HV Chemnitz, die gegen das dominante Team 26 Treffer in einer Spielzeit von 30 Minuten kassierte. „Das ist eben der Unterschied, wenn man zehnmal die Woche und nicht nur dreimal trainiert“, erklärte Harry Jahns vom HSV Magdeburg am Rande des Qualifikationsturniers der B-Jugend zur kommenden Bundesliga-Saison. Der Umfang der Einheiten in seinem Verein könnte sich zum neuen Schuljahr wieder deutliche vergrößern. Dabei blickt der HSV auf den 21. Juni.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.