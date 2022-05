Lostau stürmt an die Tabellenspitze

Aßlar/Lostau - Nein, wir übertreiben wirklich nicht mit der Behauptung, dass Lea Lubisch nach der Ankunft in Lostau ohne Umwege die Sporthalle aufgesucht hat. An diesem Donnerstag, 28. Januar, war die 19-Jährige erst vor wenigen Momenten in ihrem Heimatort gelandet, als sie bereits wieder an der Seite von Alina Wittig auf dem Rad saß und den Schläger schwang. Am darauffolgenden Freitag dasselbe Spiel. Erneut maßen sich die jungen Radpolo-Damen vom RC „All Heil“ Lostau mit den noch jüngeren U19-Juniorinnen Paula Rogge und Lotte Eberhardt zu Übungszwecken, dann war er plötzlich da, der Ernstfall. „Ich musste selbst noch einmal blättern“, erklärte Trainer und Vereinschef Nicky Rogge und sorgte für Klarheit: „Es war für die beiden der erste Auftritt seit dem 15. Februar 2020.“