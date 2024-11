Lok Jerichow Nach Tod eines jungen Familienvaters: Ein ganzer Verein rückt zusammen

Ein 32 Jahre alter Familienvater ist an einem Hirntumor gestorben. Der Sportverein "Lok Jerichow", in dem einer seiner Söhne Fußball spielt, zeigt großen Zusammenhalt und überreicht der Witwe einen symbolischen Scheck in Höhe von 1.200 Euro.