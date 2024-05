SV Lok Jerichow veranstaltet am 17. und 18. Mai in der Klosterstadt ein großes überregionales Turnier für die jüngsten Kicker. Damit es zur Veranstaltung an nichts fehlt, hat ein Organisationsteam die Regie übernommen.

Jerichow - Die Fußballkinder der E- und F-Jugend stehen am Freitag und Sonnabend vor Pfingsten, also am 17. und 18. Mai, in Jerichow im Mittelpunkt.

Unter dem Motto „Heimspiel für Europa, vereint im Herzen vom Jerichower Land“ finden am Freitag ab 17.30 Uhr sowie am Sonnabend ab 13.30 Uhr Spiele statt. Die E-Jugend spielt am Freitag, die F-Jugend am Sonnabend.

Es ist ein überregionales Fußballturnier, mit dem die Initiatoren des SV Lok Jerichow an die beliebte Kids-Weltmeisterschaft anknüpfen möchten. Nach einer Pause startet der SV Lok Jerichow wieder mit einem Höhepunkt, zudem alle Fußballfreunde, aber auch Jung und Alt aus Jerichow und Umgebung willkommen sind.

Bereits jetzt haben die unterschiedlichsten Mannschaften aus den Landkreisen Stendal, Jerichower Land und aus dem Havelland zugesagt.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben die Männer und Frauen, die das große Turnier stemmen wollen, nach Sponsoren gesucht. Neben finanziellen Zuwendungen gab es viele, viele Sachspenden. Diese werden im Rahmen einer Tombola allen, die die Turniertage besuchen per Losglück zur Verfügung gestellt. Außerdem konnten die Initiatoren einen Sponsor finden, der sich für die Pokale des Pfingstturniers verantwortlich erklärt.

Großer Arbeitseinsatz vor dem Pfingstturnier. Foto: Verein

Am Rande der vielen Fußballstunden wird es für die Besucher am 17. und 18. Mai herzhafte und süße Speisen sowie Getränken geben. Freuen dürfen sie sich außerdem auf ein vielseitiges und moderiertes Rahmenprogramm.

Damit sich der SV Lok Jerichow zu diesem großen Ereignis von seiner schönsten Seite zeigt, war zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen worden. Der Sportplatz wurde dabei im Rahmen eines umfangreichen Frühjahrsputzes für dieses Ereignis flott gemacht. Mitglieder aller Sparten des Vereins beteiligten sich, alle Altersklassen waren dabei.

Die Organisatoren sind bereits vor dem Höhepunkt Mitte Mai für die vielseitige Unterstützung dankbar und freuen sich auf die Turniertage.

Auf der Internetseite der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow sind die Programmabläufe unter „Veranstaltungen“ zu finden.