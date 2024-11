Spieler regungslos am boden Fußball-Fan in Tucheim wird zum Lebensretter: Dramatische Szenen in der Kreisoberliga Jerichower Land

Tucheim in Schockstarre: Ein vermeintlich harmloses Kopfballduell in der Fußball-Kreisoberliga Jerichower Land endet in dramatischen Szenen - und führt zu einer großen Geste.