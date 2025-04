Von Bulldogs nicht zu stoppen: Friedemann Schlicht (am Ball).

Magdeburg - Mehrere Gegenspieler hatten versucht, Friedemann Schlicht zu stoppen. Doch der Quarterback der Virgin Guards ließ sich nicht aufhalten. In der Endzone platzte die Freude aus ihm heraus – mit einem Schrei und einem Wurf des Balles auf den Boden. Bis ins dritte Viertel hinein hatte sich die Garde am Sonntag zum Start der neuen Regionalliga-Saison gedulden müssen, bis sie die ersten Punkte auf die Anzeigetafel brachte. Am Ende stand auf dieser ein deutlicher 20:0-Erfolg über die Spandau Bulldogs. Und: „Das Ergebnis hätte sogar noch etwas deutlicher sein können“, betonte Spielertrainer Bernhard Filipiak.