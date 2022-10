SSV Gardelegen im dritten Anlauf beim HSC erfolgreich

Der SSV 80 Gardelegen hat nach zwei vergeblichen Versuchen in den letzten beiden Spielzeiten endlich den berühmten Bock umgestoßen.

Gerade ist das wohl entscheidende 3:0 für die Männer des SSV 80 Gardelegen gefallen. Klar, dass der Jubel darüber mächtig große war. Am Ende siegten die Altmärker in Haldensleben mit 3:1.

Haldensleben - Nach zwei Niederlagen beim Haldensleber SC wurden am Sonnabend erstmalig drei Punkte eingefahren. Am Ende gewann die Elf von Trainer Norbert Scheinert verdient mit 3:1 (2:0) und festigte ihre gute Position in der Tabelle. Während die Altmärker nunmehr 18 Punkte aus zehn Saisonspielen eingesammelt haben und damit auf einem guten siebten Platz des Klassements rangieren, belegen die Haldensleber mit 16 Punkten aus elf Partien den zehnten Platz im Tableau.