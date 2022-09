Machtdemonstration des SV Oebisfelde zum Auftakt

Die Handball-Männer der SV Oebisfelde sind mit einem Derbysieg in die neue Saison der Sachsen-Anhalt-Liga gestartet.

Pascal Koitek (am Ball) war am Sonntag nicht zu stoppen und erzielte 10 Tore für seinen SV Oebisfelde.

Haldensleben - Am Sonntag besiegte der Vorjahresdritte den HSV Haldensleben in dessen Halle sicher mit 32:21 (15:11) und legte damit gleich einmal die eigene Messlatte an.