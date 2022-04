SV Oebisfelde kehrt auf dritten Rang zurück

Zwei klare Siege landeten die Männer des SV Oebisfelde an ihrem Doppelspieltag in der Sachsen-Anhalt-Liga.

HOebisfeldes Kreisläufer Karl Breiteneder wurde in dieser Szene von zwei Akteuren der HSG Wolfen in die Zange genommen.

Oebisfelde - Am Freitagabend setzten sie sich in heimischer Hans-Pickert-Halle souverän mit 41:31 (16:16) gegen Lokomotive Schönebeck durch und knapp 24 Stunden später an gleicher Stätte mit 31:24 (15:10) gegen die HSG Wolfen.