Jahrelang sind sie präsent – dann hört man plötzlich nichts mehr von ihnen. Die Volksstimme trifft in einer neuen Serie Menschen, die lange in der Region in der Öffentlichkeit standen. Teil 1: Der ehemalige Landespolitiker Uwe Harms

Klötze. - Nur noch selten ist er in Klötze anzutreffen. Das war mal anders. Als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Klötze, Stadtratsmitglied, stellvertretender Bürgermeister, Mitglied im Kreistag und als Landtagsabgeordneter für die Altmark war Uwe Harms viele Jahre in der Region präsent. Vor drei Jahren wurde es dann still um den 61-Jährigen. 2021 im Juni war Harms nicht mehr für den Landtag angetreten, kandidierte stattdessen als CDU-Direktkandidat für den Bundestag. Das Direktmandat bekam er im September 2021 nicht. Auch Harms' Listenplatz reichte nicht für den Einzug ins Parlament. Seither ist in seiner altmärkischen Heimat nicht mehr von ihm zu hören.