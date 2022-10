1. BCM zum Auftakt im „Wechselbad der Gefühle“

Magdeburg - Von Spanien aus ist es gerade sehr leicht, auf den grauen November vorauszuschauen. Frank Eder urlaubt derzeit in Andalusien. „Die Sonne scheint, wir haben 25 Grad“, berichtete der Mannschaftsleiter des 1. BCM lächelnd am Telefon. Mit so viel Wärme ums Herz durfte er den Auftakt in die Dreiband-Bundesliga seiner Mannschaft nicht verfolgt haben. Zumindest nicht das erste Spiel am vergangenen Sonnabend, das die Magdeburger mit 2:6 in Elversberg verloren. „Wir sind mit zu hohen Ambitionen in die Saison gestartet“, sagte Eder. Zumindest am folgenden Tag bei St. Wendel sind die Billard-Spezialisten mit dem 8:0-Sieg ihren eigenen Ansprüchen gerecht geworden.