Magdeburg - Selten hat sich Aaron Hahn in seiner Trainerlaufbahn über ein spielfreies Wochenende gefreut. Dieses Mal aber kommt es dem A-Jugend-Coach des SC Magdeburg sehr gelegen. „Wir sind nur mit drei fitten Spielern in die Trainingswoche gestartet“, berichtet Hahn: „Bei uns geht gerade eine Grippewelle in der Mannschaft herum.“ Entsprechend gestaltet sich auch die Auswertung des Bundesliga-Spitzenspiels bei den Füchsen Berlin, welches zuletzt knapp mit 29:30 (19:17) verloren ging, schwierig.

