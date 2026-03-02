Die Hahn-Schützlinge haben Platz eins in der Bundesliga-Hauptrunde fest im Visier. Das große Ziel ist aber ein anderes.

Aaron Hahn hat mit seinen Jungs viel vor in dieser Saison.

Magdeburg - An diesem Dienstag (18 Uhr) beginnt für die A-Junioren des SCM der Schlussspurt in der Bundesliga-Hauptrunde. Mit drei Siegen können sich die Grün-Roten den ersten Platz und damit eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Spiele um die deutsche Meisterschaft sichern. Zunächst gilt es, das Heimspiel gegen Empor Rostock zu gewinnen. „Rostock ist schwer einzuschätzen. Sie hatten vor einigen Wochen einen Trainerwechsel. Die ersten zwei Spiele unter ihrem neuen Trainer liefen nicht gut. Danach haben sie sich mit starken Ergebnissen gefangen“, warnt SCM-Coach Aaron Hahn davor, den Vorletzten auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wenn wir unsere Leistung mit der gleichen Intensität wie gegen Burgdorf bringen, werden wir das Spiel gewinnen.“