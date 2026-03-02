Die Handballerinnen des HSV Magdeburg haben sich nach einem erfolgreichen Kampf in der Abwehr an die Spitze der Oberliga gesetzt. Und wollen die Position halten.

Torwarttrainer Renee Rettke hatte für Luka Annina Haase noch einige gute Hinweise parat, am Ende freuten sich beide über Paraden und den Sieg.

Stadtfeld - Luka Annina Haase war zur Stelle, einmal, zweimal, fünfmal. In den ersten sechs Minuten der zweiten Halbzeit ließ sie nur einen Treffer zu – und den per Siebenmeter. Ansonsten überzeugte sie auch Michael Jahns „mit ihrem sehr guten Stellungsspiel und wie sie zwei, drei Meter aus ihrem Tor kommt“. Das freute nicht nur den 49-Jährigen, das freute auch Eileen Geue: „Wir hatten eine sehr gute Abwehr und eine starke Torfrau, die uns den Rücken freigehalten hat.“ Und die den Weg zum Sieg im Spitzenduell geebnet hat.