Die Sprinterin erreicht bei ihrer ersten deutschen Meisterschaft in der Elite das Finale.

Dortmund/Magdeburg. - Licht aus, Spot an – und Hannah Kaczmarek mittendrin. „Ich mag das auch, wenn ein bisschen Show gemacht wird“, hat sie berichte. Wenn also in einer ausverkauften Halle wie jene am Wochenende in Dortmund jede einzelne Athletin vor dem Finale gefeiert wird. Die Sprinterin vom SC Magdeburg hatte sich bis in diesen Endlauf über 60 Meter am Sonnabend durchgetankt, mit einer 7,40 Sekunden sowohl im Vorlauf als auch in der Vorschlussrunde. „Dass die Zeit zum Finale reichen würde, hat uns beide überrascht“, sagte ihr Trainer Matthias Lindner. Aber zugleich „war ich natürlich mega stolz“. Und Kaczmarek selbst war „super zufrieden“ mit ihrem Ergebnis und den bisherigen Resultaten in ihrem ersten U-20-Jahr.