Nach dem verlorenen Hinspiel gegen den 1. FC Frankfurt (Oder) reisen die Neustädter am Sonntag mit einer 1:4-Hypothek zum Rückspiel um den Aufstieg. Trainer Roman Laqua hat die Zuversicht nicht verloren.

A-Jugend des SV Fortuna glaubt noch an die Wende

Lukas Radomski (am Ball) und die Fortuna benötigen ein Wunder.

Magdeburg. - Die Ausgangslage ist alles andere als bequem, die Hoffnung aber lebt trotzdem weiter. „Wenn wir vor dem Anpfiff nicht dran glauben würden, bräuchten wir gar nicht hinfahren und antreten“, betont Roman Laqua. Am vergangenen Wochenende haben die von ihm gecoachten A-Junioren des SV Fortuna Magdeburg das Hinspiel der Regionalliga-Relegation gegen den 1. FC Frankfurt (Oder) mit 1:4 verloren. Mit dieser Hypothek treten sie am Sonntag die Reise zum Rückspiel an (Anstoß: 14 Uhr).