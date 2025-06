Nach 30 Jahren in Landes- und Verbandsliga müssen die Stadtfelder den Gang in die Landesklasse antreten - "verdient", wie ihr Trainer Sascha Sommer sagt. Mit dem Abstieg soll zugleich ein Neuanfang eingeläutet werden.

Stadtfeld. - Manche schauten regungslos zu, wie die Spieler des TSV Rot-Weiß Zerbst ihren Klassenerhalt nach der gewonnenen Landesliga-Relegation (8:2 nach Hin- und Rückspiel) feierten. Andere flüchteten sich mit Tränen in den Augen vom Feld. Der Abstieg in die Landesklasse am Sonntag war für die Fußballer des MSV Börde eine herbe Enttäuschung.