Fußball A-Junioren des SV Fortuna wollen bei Generalprobe für Aufstiegsspiele Rechnung begleichen

Am 22. und 29. Juni geht es für die Neustädter in der Relegation gegen den 1. FC Frankfurt/Oder um die Regionalliga. Am Donnerstagabend aber steht für den Landesmeister von Sachsen-Anhalt zunächst noch das Saisonfinale in der Verbandsliga an.