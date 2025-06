Magdeburg - Mit dem fünften Platz in Gießen hatte der Ottoachter des RC Alt Werder einen sehr ordentlichen Start in die neue Saison der Ruder-Bundesliga hingelegt. Am zweiten Renntag in Mülheim an der Ruhr wollen die Elbestädter jene Platzierung am Sonnabend mindestens bestätigen, eigentlich sogar übertrumpfen. „Eventuell können wir sogar um das Podium mitkämpfen“, sagt Ruderer Hannes Loerwald zuversichtlich. „Die Leistung hatten wir in Gießen eigentlich.“

