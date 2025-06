Elf Jahre nach seinem ersten Stadtpokalsieg mit den Neustädtern durfte Mittelfeldspieler Paul Niemann die Trophäe als Kapitän in den Himmel recken. Der Erfolg überstrahlt eine auch für ihn ernüchternde zweite Saisonhälfte in der Landesklasse 2.

Magdeburg - Als Paul Niemann am vergangenen Freitagabend die Trophäe überreicht bekam, war der Kapitän des TuS 1860 Magdeburg-Neustadt den Tränen nahe. „Es war überwältigend“, sagt der 33-Jährige und ergänzt: „Ich habe es mir Wochen vorher schon ausgemalt, wie es wohl ist, den Pokal als Kapitän meiner Mannschaft in den Himmel zu recken.“ Nach dem 2:1-Finalerfolg über den SSV Besiegdas war es so weit. „Das überschattet auch den Liga-Alltag“, sagt TuS-Coach René Angerer. Nur eine der letzten zehn Partien in der Landesklasse 2 hatten die Neustädter gewinnen können. Dies wollen sie am Sonnabend im Saisonfinale gegen die TSG Grün-Weiß Möser (15 Uhr, Zielitzer Straße) gerne ändern.