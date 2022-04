Alarmstufe Rot für die Preussen

Martin Keilhaupt (am Ball) setzte sich im Zweikampf gegen Isaac Bimenyimana durch. Dem Stürmer der Farnstädter blieb an diesem Tag ein Treffer verwehrt, dennoch durften die Gäste im Germer-Stadion zweimal jubeln.

Magdeburg - Der MSC Preussen wird kalt erwischt, Fortuna kann eine Zwei-Tore-Führung nicht in den Abpfiff retten: Die Magdeburger Fußball-Verbandsligisten sind am Sonnabend ohne Sieg in der Abstiegsrunde geblieben. Während die Fortunen nach dem 3:3 bei Edelweiß Arnstedt trotzdem mit nunmehr zwei Punkten Vorsprung weiter an der Spitze bleibt, müssen die Preussen nach dem 0:2 gegen Blau-Weiß Farnstädt künftig und dringend punkten, um nicht in den Keller abzurutschen.