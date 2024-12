Albert Millgramm (l.) will mit der FCM-Reserve in die Regionalliga.

Magdeburg. - Mit einem großen Ausrufezeichen war der FC Hertha Zehlendorf in die diesjährige Regionalliga-Saison gestartet. Fulminant siegte der Aufsteiger aus der Oberliga Nord am 27. Juli mit 5:0 gegen den FSV Zwickau. An diesem Tag hätte wohl auch Albert Millgramm sein Debüt in der vierthöchsten deutschen Spielklasse feiern können. Womöglich hätte er sich sogar an einem der Treffer beteiligt. Doch Millgramm hatte sich im Sommer bewusst gegen den Aufstieg und für den Wechsel zur U 23 des 1. FC Magdeburg entschieden. „Ich habe hier die besseren Entwicklungsmöglichkeiten gesehen“, sagt der 20-Jährige und ergänzt: „Ich bin hier, um mich zu verbessern, und genieße jeden Tag.“