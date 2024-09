Der VfB Ottersleben ist überragend in die Landesliga-Saison gestartet. Doch Trainer Oliver Malchau traut dem Frieden an der Tabellenspitze noch nicht.

Analyse: In diesen Punkten überzeugt Landesliga-Primus VfB Ottersleben bisher sehr

Ottersleben - Fünf Siege aus fünf Spielen, 15 Punkte und 27:1 Tore: Zum Saisonstart des VfB Ottersleben in der Landesliga Nord fallen einem viele Superlative ein. Famos, überragend, fantastisch, gerne auch spektakulär. Aber es gibt dort einen Mann mit Brille und vollem Haar, der gerne in die Rolle des Mahners schlüpft. Man könnte auch sagen: Oliver Malchau traut dem Frieden nicht. Nicht, bevor die Serie der Spitzenspiele gespielt ist. Gegen Saxonia Tangermünde, gegen Union Schönebeck, gegen Ummendorf oder sogar gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen MSC Preussen. „Wenn man auf die Tabelle schaut, haben wir mit Ausnahme der Auftaktpartie bei Havelwinkel Warnau gegen Kontrahenten gespielt, die in der unteren Hälfte stehen“, sagt Malchau.