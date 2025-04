Magdeburg - Thomas Tietz mag eigentlich nie über einzelne Akteure referieren, sie huldigen und in den Mittelpunkt stellen. Auch nach diesem wichtigen Punktgewinn am Sonnabend auf heimischem Platz gegen Havelwinkel Warnau sprach der Coach des SV Arminia vor allem von „einer geschlossenen Leistung der Mannschaft“. Einem Quintett erwies er letztlich trotzdem die Ehre, die Namen vollständig und lobend zu erwähnen: Klaudius Kvedaras, Paul Harald Wille, Felix Matthäus und Tim Krieger sowie Janiko Liebig. Die komplette Viererkette in der Abwehr und der Keeper also. Ein Grund dafür war eine Zahl: die Null.

