Ottersleben - Es gehört bekanntlich zum guten Ton beim VfB Ottersleben, den Kader der ersten Mannschaft Saison für Saison mit dem eigenen Nachwuchs zu ergänzen. Das ist in der aktuellen Vorbereitung nicht anders, wenngleich der junge Mann, von dem an dieser Stelle die Rede ist, vor allem beim TuS 1860 seine fußballerische Ausbildung genossen hat, ehe er vor zwei Jahren den Weg von der Zielitzer Straße an den Schwarzen Weg fand. Nun hat Finn-Luca Melzian also erstmals für den Landesligisten getroffen, im Testspiel am vergangenen Sonnabend bei Eintracht Osterwieck (2:1). Sein Trainer fand’s gut.