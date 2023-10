Nach dem jüngsten Sieg richtet sich der Blick des Magdeburger FFC auf den Landespokal. In diesem Wettbewerb tritt das Team am Freitag auswärts an.

Auf diese Weise will der MFFC im Landespokal in die nächste Runde einziehen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Aus Sicht des Magdeburger FFC lassen sich Kontrahenten in zwei Lager teilen. Da gibt es einerseits defensiv agierende Mannschaften, die den Elbestädterinnen mehr liegen. Und auf der anderen Seite tut sich der MFFC gegen dominante Teams schwerer. So erklärt es Trainer Alexander Auer, der meint: „Uns fällt es leichter, wenn wir den Ball laufen lassen können.“ In der Regionalliga-Partie am Sonntag im heimischen Heinrich-Germer-Stadion gegen den Bischofswerdaer FV konnte die Elf das Spiel gestalten – und sie gewann 3:1 (3:1).