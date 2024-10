Altenholz/Magdeburg - An Willi Lücke war am Samstagabend in der Schlussphase kein Vorbeikommen mehr. Mit insgesamt vier Paraden allein in der 58. und 59. Minute war der Keeper der SCM-Youngsters letztendlich einer der Erfolgsgaranten beim ersten Auswärtssieg der neuen Saison. Wie wichtig jener 37:34 (18:18)-Erfolg zu Gast beim TSV Altenholz war, zeigte sich im Jubelkreis nach der Schlusssirene. „Das war cool“, freute sich Trainer Christoph Theuerkauf. Doch der Ex-Profi, der am Sonntag seinen 40. Geburtstag feierte, erklärte in seinem Fazit später auch: „Ich muss den Zeigefinger heben.“

