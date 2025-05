Verliert auch Bedrängnis nicht die Übersicht: Mats Brigzinsky (am Ball).

Magdeburg - Auf dem Weg durch die eigene Karriere findet man viele Vorbilder, erst recht, wenn man so jung ist wie Mats Brigzinsky. Mal war es Jim Gottfridsson, damals noch in Diensten der SG Flensburg-Handewitt, dann war es Christian O’Sullivan vom SC Magdeburg. Und aktuell ist es ebenfalls ein Grün-Roter: Felix Claar. „Selbst bei Kontakt sind seine Würfe schwer zu halten, dann knallt er sie immer noch in den Winkel. Außerdem gefällt mir seine Übersicht“, sagt Brigzinsky über den Schweden, der mit Magdeburg im vergangenen Jahr die deutsche Meisterschaft gewann. Nach dem nationalen Titel greift nun auch Mats Brigzinsky.