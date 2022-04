Besiegdas-Trainer Baum: „Bei uns ist jeder Einzelne ein Superstar“

Trainer Sebastian Baum hofft für seine Landesklasse-Fußballer vom SSV Besiegdas 03 auf weniger Ausfälle, mehr Glück und einen Titelgewinn in der Rückrunde.

Philipp Sperling (l./gegen Rico Lindner vom Post SV) hatte mit Besiegdas zuweilen mehr Pech als Glück in der Rückrunde. Sein Trainer Sebastian Baum hofft, dass sich das Verhältnis künftig umkehrt.

Magdeburg - Dem SSV Besiegdas 03 war in der Hinrunde das Quäntchen Pech häufiger ein treuer Begleiter als das Quäntchen Glück. Trainer Sebastian Baum erinnert sich beispielsweise an die verlorene Partie gegen den Post SV: „Da stand es bis kurz vor Schluss unentschieden, und dann bekommen wir in der 95. Minute noch das Gegentor. Diese Niederlage hat uns damals einen kleinen Knick gegeben.“