Billard: Karakurt überragt bei Sieg des 1. BCM gegen Berlin

Da musste Radek Novak doch noch einmal genau hinschauen, ehe er den Weg zum Sieg fand. In einem spannenden Duell setzte er sich durch und vollendete damit den 6:2-Sieg des 1. BCM gegen den BC International.

Magdeburg - Jean van Erp hatte womöglich noch einen schönen Plan für den vergangenen Sonntag. Vielleicht wollte der 48-Jährige einen Spaziergang mit der Familie durch die niederländische Heimat unternehmen oder sich mit Freunden zum gemeinsamen Billardspiel treffen. 510 Kilometer ist er dafür von Magdeburg nach Heeswijk gefahren. Allerdings wird sich die Laune des 48-Jährigen in Diensten des BC International Berlin in Grenzen gehalten haben. Beim 1. BCM hatte er nämlich am Sonnabend eine herbe Pleite kassiert. „Unter Schneider“ ist er geblieben im Spitzenduell der beiden Mannschaften gegen Ömer Karakurt. Bedeutet: Van Erp holte nicht mal die Hälfte der notwendigen Punkte für einen Sieg.