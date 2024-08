Ottersleben. - Für diesen einen Sprint konnte David Berlin noch einmal anziehen. Vom Strafraum des VfB Ottersleben flitzte der 35-Jährige am Freitagabend einmal quer über den Naturrasenplatz am Schwarzen Weg zur Trainerbank des MSV Börde, ließ dabei auch seinen Kapitän Maik Leonhardt stehen. An der Seitenlinie verschwand Berlin in einem Pulk von Mitspielern, die mit ihm feierten. Augenblicke zuvor hatte der Angreifer die Stadtfelder in der Verlängerung des Landespokal-Duells in Führung gebracht. Beim 3:1-Sieg erlebte David Berlin einen erfolgreichen Kurzeinsatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.