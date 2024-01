Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Olvenstedt. - Sven Liesegang war selbst ein wenig hin- und hergerissen. So deutlich seine Mannschaft auch gewonnen hatte, so wenig konnte sich der Trainer des BSV 93 am Spiel über 60 Minuten erfreuen. „Schön anzuschauen war es nicht“, verdeutlichte er seinen Eindruck vom 34:21 (17:8)-Erfolg seiner Handballer im Stadtderby der Sachsen-Anhalt-Liga am vergangenen Sonntag gegen den HSV. Es war zuweilen sogar ziemlich anstrengend, das Treiben auf der Platte in der Halle des Einstein-Gymnasiums zu beobachten, weil sich Fehler mit Hektik zu einer zerfahrenen Partie formten, in der zudem die Gäste um Trainer Harry Jahns 24 lange Minuten mit wenigstens einem Akteur weniger agieren mussten. „Trotzdem war es kein überhartes oder unfaires Spiel“, betonte Jahns.