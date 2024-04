Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Lucy Liebe erzielte den letzten Treffer der Olvenstedterinnen in dieser Partie, da feierten ihre Teamgefährtinnen stehend auf der Ersatzbank bereits ein Fest, da verdrückte Trainer Frank Eckstein bereits die zweite Träne, da waren die Schleusen zum Jubel längst geöffnet. 60 Minuten lang hatten die BSV-Handballerinnen die Party in der Halle an der Saale mit einem souveränen Auftritt vorbereitet. „Wir haben sowohl in Abwehr als auch Angriff von Beginn an eine gute Leistung gezeigt und hatten lediglich in den ersten zehn Minuten nach dem Wechsel unsere kleinen Probleme“, berichtete Coach Eckstein über den 31:25 (15:9)-Erfolg seiner Damen am vergangenen Sonntag beim SV Union Halle-Neustadt III. Und ergänzte lächelnd: „Ich war auch ein wenig verwundert, mit welch einer Motivation sie dort unbedingt die beiden Punkte holen wollten.“ Die beiden Punkte, mit denen sich der BSV 93 drei Spieltage vor dem Saisonende bereits die Landesmeisterschaft gesichert hat.