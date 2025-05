SCM-Urgestein Frank Munter geht in Ruhestand

Gehen in ihr letztes gemeinsames Spiel: Christoph Theuerkauf (links) und Frank Munter.

Magdeburg. - Wenn Frank Munter gedanklich durch die Handball-Bundesliga schweift, könnte er viele Anekdoten erzählen. Er könnte davon berichten, wie SCM-Star Philipp Weber einst mit einem Siebenmeter nach Ablauf der Spielzeit in der Hermann-Gieseler-Halle zum Derbysieg über Dessau-Roßlau getroffen hat. Er könnte sich erinnern, wie Renars Uscins – Junger Welthandballer des Jahres – seine ersten Schritte im Herrenbereich gegangen ist. Oder er könnte sich entsinnen, wie einst Bennet Wiegert an einem Dezembertag 2015 an ihn herangetreten ist und ihm der damals 33-Jährige von seiner großen Chance berichtet hat, das Bundesliga-Team des SC Magdeburg zu übernehmen.