Olvenstedt. - Antonia Bamler liebt es, gegen Mannschaften aus Sachsen zu spielen. Darin hat sie nämlich die meiste Erfahrung. Vor fünf Jahren zog es Bamler, die am vergangenen Mittwoch ihren 26. Geburtstag feierte, nach Magdeburg, um sich in einem Dualstudium zum Bauingenieur mit Spezialgebiet Gleisbau ausbilden zu lassen. Seither spielt und kämpft und trifft sie für den BSV 93. So auch am Sonnabend im Punktspiel der Handball-Regionalliga gegen den TSV Niederndodeleben, als ihr auf Linksaußen zwei Treffer gelangen. Gekämpft und getroffen haben die Olvenstedterinnen allgemein gut in dieser Partie. Nur zu spät, weshalb es einmal mehr nicht zum zweiten Saisonsieg reichte. Dabei „ist das Ziel der Mannschaft ganz klar“, sagte Bamler. „Wir wollen den Klassenerhalt schaffen.“

